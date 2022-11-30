Росія несе повну відповідальність за війну, – міністри закордонних справ країн НАТО

Росія несе повну відповідальність за війну, грубе порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, яку ухвалили міністри закордонних справ країн НАТО після першого дня зустрічі у Бухаресті.

“Агресія Росії, включаючи її постійні та безсовісні напади на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців базових людських послуг. Це вплинуло на глобальне постачання продовольства та загрожує найуразливішим країнам та народам світу”, – зазначили міністри.

Неприйнятні дії Росії, зокрема гібридна діяльність, енергетичний шантаж і безрозсудна ядерна риторика, підривають заснований на правилах міжнародний порядок.

“Ми солідарні з Польщею після інциденту 15 листопада, який призвів до трагічної загибелі людей внаслідок ракетних ударів Росії по Україні”, – йдеться у заяві.

Очільники зовнішньополітичних відомств засудили жорстокість Росії щодо цивільного населення України та порушення прав людини: примусову депортацію, тортури та варварське поводження з жінками, дітьми та особами, які перебувають у вразливому становищі.

“Усі винні у воєнних злочинах, зокрема в сексуальному насильстві під час конфлікту, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також засуджуємо всіх, зокрема Білорусь, хто активно сприяє веденню агресивної війни Росії проти України”, – зазначено у документі.

Нагадаємо, глави МЗС країн НАТО обговорять у Бухаресті посилення ППО для України.