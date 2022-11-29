Як Україна змінює Арктику
Як Україна змінює Арктику
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаєві поранені внаслідок війни громадяни можуть отримати фінансову підтримку

Прийом заявок починається з 30 листопада. 

У Миколаєві поранені внаслідок війни громадяни можуть отримати фінансову підтримку
Фото: Пресслужба Миколаївської міськради

Громадяни, які отримали поранення внаслідок війни, можуть отримати у Миколаїві фінансову підтримку від Агентства ООН у справах біженців.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що для цього слід звернутися до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій за адресами: 

  • Інгульський район: вул. Миколаївська, 26
  • Корабельний район: вул.Новобудівна,1
  • Центральний район: вул. Декабристів, 25

За цими адресами представники організації ООН зареєструють подані заявки. 

Прийом заявок починається з 30 листопада. 

Управління працюватимуть з 10:00 до 16:00, з понеділка по п’ятницю. 

При собі слід мати :

  • Паспорт;
  • Ідентифікаційний код; 
  • Медичну довідку про отримання поранення; 
  • Картку для виплат.

Нагадаємо, від завтра, 30 листопада, графік роздачі очищеної води від КП “Миколаївелектротранс” буде змінено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також