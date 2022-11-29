У Миколаєві поранені внаслідок війни громадяни можуть отримати фінансову підтримку

Громадяни, які отримали поранення внаслідок війни, можуть отримати у Миколаїві фінансову підтримку від Агентства ООН у справах біженців.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Зазначається, що для цього слід звернутися до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій за адресами:
- Інгульський район: вул. Миколаївська, 26
- Корабельний район: вул.Новобудівна,1
- Центральний район: вул. Декабристів, 25
За цими адресами представники організації ООН зареєструють подані заявки.
Прийом заявок починається з 30 листопада.
Управління працюватимуть з 10:00 до 16:00, з понеділка по п’ятницю.
При собі слід мати :
- Паспорт;
- Ідентифікаційний код;
- Медичну довідку про отримання поранення;
- Картку для виплат.
Нагадаємо, від завтра, 30 листопада, графік роздачі очищеної води від КП “Миколаївелектротранс” буде змінено.