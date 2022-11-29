У Миколаєві поранені внаслідок війни громадяни можуть отримати фінансову підтримку

Громадяни, які отримали поранення внаслідок війни, можуть отримати у Миколаїві фінансову підтримку від Агентства ООН у справах біженців.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що для цього слід звернутися до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій за адресами:

Інгульський район: вул. Миколаївська, 26

Корабельний район: вул.Новобудівна,1

Центральний район: вул. Декабристів, 25

За цими адресами представники організації ООН зареєструють подані заявки.

Прийом заявок починається з 30 листопада.

Управління працюватимуть з 10:00 до 16:00, з понеділка по п’ятницю.

При собі слід мати :

Паспорт;

Ідентифікаційний код;

Медичну довідку про отримання поранення;

Картку для виплат.

Нагадаємо, від завтра, 30 листопада, графік роздачі очищеної води від КП “Миколаївелектротранс” буде змінено.