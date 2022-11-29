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"Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Словаччиною

Поїзди до Кошице курсуватимуть щоденно двічі на день.

"Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Словаччиною
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця з 11 грудня повертає міжнародне сполучення "Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице", що зв'яже хаб на Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

Про це повідомила прес-служба перевізника в Telegram.

Поїзди курсуватимуть щоденно двічі на день. Так, поїзд №960/961 "Кошице – Мукачево" відправлятиметься з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно з Мукачева поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17. Також поїзд №962/963 "Кошице – Мукачево" відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно з Мукачева поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

Крім того, поїзди проходитимуть через станцію Чоп: в напрямку Мукачева – о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26, що дозволить пасажирам з різних куточків країни зручно пересісти на поїзди з/до Кошице.

Зауважується, що квитки вартістю від 363 грн вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначає два додаткових поїзди від Львова до Ужгорода та Рахова для пересадки пасажирів, чиї прямі поїзди були обмежені до Львова.

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