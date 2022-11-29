Словаччина передала Україні 30 БМП-1

Словаччина надала Україні 30 бойових машин піхоти. Допомога передана завдяки угоді з Німеччиною.

Про це словацький міністр оборони Ярослав Надь повідомив у твіттері.

"Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 були передані Україні на основі угоди з Німеччиною. Дякую Крістін Ламбрехт за чудову співпрацю", – повідомив він.

У серпні президентка Словаччини повідомила про підготовку надання Україні 30 БМП. Натомість країна мала отримати від Німеччини компенсацію. ЗМІ писали, що йшлося про 15 німецьких танків Leopard, боєприпаси, запчастини і навчання.