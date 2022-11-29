Словаччина передала Україні 30 БМП-1

Словаччина надала Україні 30 бойових машин піхоти. Допомога передана завдяки угоді з Німеччиною.
Про це словацький міністр оборони Ярослав Надь повідомив у твіттері.
"Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 були передані Україні на основі угоди з Німеччиною. Дякую Крістін Ламбрехт за чудову співпрацю", – повідомив він.
Glad to confirm that 30 #Slovak #BMP1 infantry fighting vehicles were donated to #Ukraine based on #ringtausch agreement with #Germany. Thanks Christine #Lambrecht for excellent coop.🇸🇰🤝🇩🇪 #SlavaUkraini @UKRinSR @SlovakiaMFA @oleksiireznikov @DefenceU @Slovakia_NATO 💛💙🇺🇦 pic.twitter.com/s0PCwvtUmJ— Jaro Nad (@JaroNad) November 29, 2022
У серпні президентка Словаччини повідомила про підготовку надання Україні 30 БМП. Натомість країна мала отримати від Німеччини компенсацію. ЗМІ писали, що йшлося про 15 німецьких танків Leopard, боєприпаси, запчастини і навчання.