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Словаччина передала Україні 30 БМП-1

Передачу вдалося реалізувати завдяки домовленостям із Німеччиною. 

Словаччина передала Україні 30 БМП-1
БМП словацького виробництва
Фото: wikimedia.org

Словаччина надала Україні 30 бойових машин піхоти. Допомога передана завдяки угоді з Німеччиною.

Про це словацький міністр оборони Ярослав Надь повідомив у твіттері.

"Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 були передані Україні на основі угоди з Німеччиною. Дякую Крістін Ламбрехт за чудову співпрацю", – повідомив він. 

У серпні президентка Словаччини повідомила про підготовку надання Україні 30 БМП. Натомість країна мала отримати від Німеччини компенсацію. ЗМІ писали, що йшлося про 15 німецьких танків Leopard, боєприпаси, запчастини і навчання. 

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