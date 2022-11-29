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Міністерка закордонних справ Канади сподівається, що країні вдастся продати арештовані активи Росії на користь України

Канада першою з країн G7 ухвалила законодавство для конфіскації підсанкційних активів, але застосувати його на практиці поки не вдалося. 

Міністерка закордонних справ Канади сподівається, що країні вдастся продати арештовані активи Росії на користь України
Фото: ЕРА/UPG

Міністерка закордонних справ Канади Мелоні Джолі висловила сподівання, що поліція і суди невдовзі зможуть продати заарештовані російські активи, аби передати кошти на користь України. Джолі вважає, що втілення закону на практиці зараз залежить від правоохоронних органів, пише Bloomberg.

У червні Канада першою з країн G7 ухвалила законодавство, що дозволяє судам видавати накази про конфіскацію підсанкційних активів. Однак минулого тижня уряд визнав, що все ще намагається імплементувати це. 

Джолі вважає, збільшення фінансування органів правопорядку і безпеки допоможе активізувати процес конфіскації: "щоб агентства безпеки мали відповідних людей для виконання цієї роботи".

У жовтні Джолі оголосила про виділення 76 мільйонів канадських доларів ($56,4 мільйона доларів) для фінансування нового спеціального бюро у своєму департаменті для забезпечення виконання санкцій і додаткової підтримки Королівської канадської кінної поліції. Мета полягає в тому, щоб "забезпечити можливість швидше заморозити та арештувати активи осіб, які перебувають під санкціями".

Додаткове фінансування призначене не лише для російських санкцій. Вони стосуватимуться і іранських лідерів і військових, причетних до придушення протестів у країні. Канада також наклала санкції на "політичні еліти" на Гаїті, які надають незаконну фінансову та оперативну підтримку озброєним бандам.

Джолі визнала, що російських активів у Канаді менше, ніж у США та особливо в Європі. Тим не менш, 122 мільйони канадських доларів російських активів у Канаді наразі заморожені відповідно до режиму санкцій, а ще 291 мільйон канадських доларів у фінансових операціях були заблоковані.

Незважаючи на відсутність конфіскацій, Джолі сказала, що вона зосереджена на правозастосуванні, тому що "одна справа оголосити санкції, інша справа – мати можливість фактично арештувати активи".

Станом на вересень Захід заморозив до $500 млрд російських активів. 

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