Міністерка закордонних справ Канади сподівається, що країні вдастся продати арештовані активи Росії на користь України

Канада першою з країн G7 ухвалила законодавство для конфіскації підсанкційних активів, але застосувати його на практиці поки не вдалося.

Міністерка закордонних справ Канади Мелоні Джолі висловила сподівання, що поліція і суди невдовзі зможуть продати заарештовані російські активи, аби передати кошти на користь України. Джолі вважає, що втілення закону на практиці зараз залежить від правоохоронних органів, пише Bloomberg.

У червні Канада першою з країн G7 ухвалила законодавство, що дозволяє судам видавати накази про конфіскацію підсанкційних активів. Однак минулого тижня уряд визнав, що все ще намагається імплементувати це.

Джолі вважає, збільшення фінансування органів правопорядку і безпеки допоможе активізувати процес конфіскації: "щоб агентства безпеки мали відповідних людей для виконання цієї роботи".

У жовтні Джолі оголосила про виділення 76 мільйонів канадських доларів ($56,4 мільйона доларів) для фінансування нового спеціального бюро у своєму департаменті для забезпечення виконання санкцій і додаткової підтримки Королівської канадської кінної поліції. Мета полягає в тому, щоб "забезпечити можливість швидше заморозити та арештувати активи осіб, які перебувають під санкціями".

Додаткове фінансування призначене не лише для російських санкцій. Вони стосуватимуться і іранських лідерів і військових, причетних до придушення протестів у країні. Канада також наклала санкції на "політичні еліти" на Гаїті, які надають незаконну фінансову та оперативну підтримку озброєним бандам.

Джолі визнала, що російських активів у Канаді менше, ніж у США та особливо в Європі. Тим не менш, 122 мільйони канадських доларів російських активів у Канаді наразі заморожені відповідно до режиму санкцій, а ще 291 мільйон канадських доларів у фінансових операціях були заблоковані.

Незважаючи на відсутність конфіскацій, Джолі сказала, що вона зосереджена на правозастосуванні, тому що "одна справа оголосити санкції, інша справа – мати можливість фактично арештувати активи".

Станом на вересень Захід заморозив до $500 млрд російських активів.