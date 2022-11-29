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Удару по Дніпру росіяни завдали чотирьома ракетами, – ОВА

Потерпілих і загиблих немає, але атака призвела до значних руйнувань. 

Удару по Дніпру росіяни завдали чотирьома ракетами, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: dnipro.tv

Нічного удару по Дніпру російська армія завдала чотирьма ракетами. За попередніми даними, минулося без загиблих і поранених.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм. Він зазначив, що ракетна атака призвела до серйозних руйнувань і пожежі, яку вогнеборці уже загасили. 

"Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з «Ураганів» та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада", – додав він.

Люди, за його словами, не постраждали. 

Нікопольський район російська армія обстрілює щоночі. 

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