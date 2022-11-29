Удару по Дніпру росіяни завдали чотирьома ракетами, – ОВА

Потерпілих і загиблих немає, але атака призвела до значних руйнувань.

Нічного удару по Дніпру російська армія завдала чотирьма ракетами. За попередніми даними, минулося без загиблих і поранених.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм. Він зазначив, що ракетна атака призвела до серйозних руйнувань і пожежі, яку вогнеборці уже загасили.

"Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з «Ураганів» та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада", – додав він.

Люди, за його словами, не постраждали.

Нікопольський район російська армія обстрілює щоночі.