Втікачі від мобілізації у РФ майже не мають шансів отримати притулок у США, – NYT

Тисячі росіян, які втікаючи від мобілізаці перетинають південний кордон США, потрапляють до імміграційної в'язниці і майже не мають шансів на отримання притулку.

Про це пише Укрінформ з посиланням на New York Times.

“Багатьох шукачів притулку впускають в країну й дозволяють їм пізніше доводити свої справи в суді. Але тисячі росіян відправляють у центри утримання під вартою, де важко забезпечити адвокатів і зібрати докази про переслідування в Росії, водночас шанси на отримання притулку вкрай мізерні”, – ідеться в публікації.

Імміграційна служба не оприлюднює статистику щодо національності мігрантів, яких утримують за ґратами.

Проте юристи, які регулярно працюють з ними, кажуть, що шукачів притулку з Росії в останні місяці затримують частіше, ніж мігрантів з інших країн, подекуди пропонуючи звільнення під заставу понад 30 тис. доларів.

“Деяких утікачів утримують у доволі суворих в’язничних умовах місяцями”, – зазначає NYT.

Зазначимо, з Росії після оголошення мобілізації 21 вересня почали масово тікати чоловіки. Станом на середину жовтня країну покинуло близько 1 млн осіб. Росія, не оголошуючи воєнного стану, запровадила суворі обмеження на виїзд за кордон.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у Росії найближчим часом можлива нова хвиля мобілізації.