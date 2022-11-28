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Євросоюз допоможе Україні пережити зиму в умовах браку електрики, – Боррель

"Путін продовжує свої спроби перетворити Україну на чорну діру – без світла, без електрики, без тепла".

Євросоюз допоможе Україні пережити зиму в умовах браку електрики, – Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Урядовці країн Європейського Союзу обговорять заходи подальшої допомоги Україні для підготовки до проходження зими в умовах нестачі електроенергії, оскільки російські загарбники продовжують знищувати критично важливу цивільну інфраструктуру.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів закордонних справ європейських країн, повідомляє Укрінформ.

"Він, Путін, продовжує бомбити Україну. Путін продовжує свої спроби перетворити Україну на чорну діру – без світла, без електрики, без тепла, – щоб приректи українців на темряву та холод. Тож ми маємо продовжувати нашу підтримку, надавати Україні більше матеріалів для того, щоб зустріти цю зиму без електроенергії. Це означає багато речей: від електричних установок до усього, що може бути необхідним, щоб пережити цю зиму без електрики. Це важко собі уявити, але саме це трапляється. Тож сьогодні ми маємо поглянути на (російську, – ред.) війну в Україні з точки зору гуманітарної кризи", –наголосив Боррель.

Він зауважив, що під час зустрічі міністри розглянуть ситуацію в Україні та в Афганістані, але головна увага під час обговорення буде зосереджена на ситуації в Африці та розвитку відносин між ЄС та Африканським Союзом.

Нагадаємо, Росія продовжує цілеспрямовано обстрілювати українські міста та селища. Ворог вбиває мирне населення та руйнує енергетичну інфраструктуру, яка має критичне значення.

Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом. Однак, наразі енергосистема вийшла з важкої системної аварії після обстрілів 23 листопада.

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