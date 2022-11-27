У польскому центрі з українськими біженцями сталося масове отруєння

Госпіталізували 14 людей, з них шестеро досі перебувають у лікарнях.

У Польщі в центрі "Бандероза", де мешкають українські біженці, сталося масове отруєння. Госпіталізованими залишаються шестеро людей. Четверо – в інфекційному відділення, їхній стан хороший, пише Radio Opole.

Цих пацієнтів можуть виписати вже завтра або післязавтра. Ще двоє дітей госпіталізовані до дитячого відділення. Їхній стан теж оцінюють як хороший.

У одного з пацієнтів виявили норовіруси, тож стверджувати, що причиною нездужання було неналежне харчування, поки не можна.

Масове отруєння відбулося в пʼятницю. На шлункову хворобу поскаржилися 23 людини, з них 14 госпіталізували. Більшість уже виписали.

Після отруєння з кухні центру відібрали проби, а працівників перевірили на наявність сальмонелли.

У центрі "Бандероза" розміщуються 300 українців.