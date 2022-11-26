"Пальне, кулемети, самохідні гармати", – премʼєр-міністр Бельгії пообіцяв продовжувати підтримку України

Це – перший візит Де Кроо до України.

Де Кроо і Зеленський

До Києва із офіційним візитом прибув премʼєр-міністра Бельгії Александр Де Кроо. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Сторони вже почали переговори, повідомили в Телеграм Володимира Зеленського.

"Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн", – зазначив президент.

Оновлення. Зеленський під час преспідходу відзначив, що візит відбувся в день памʼяті жертв Голодомору.

"Одним із головних питань, яке ми сьогодні обговорювали, стала ініціатива Grain for Ukraine. Бельгія підтримала її першою, приєдналася, надаючи фінансування для здійснення гуманітарного постачання до країн, яким дуже складно, які можуть стати перед таким викликом, як голод", – повідомив президент.

Він подякував Де Кроо за підписання декларації, що засвідчує підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Президент додав, що Бельгія є лідером із замороження активів Росії – це понад 50 млрд євро. Зеленський поінформував про стан енергетичної системи після ракетних ударів. Бельгія готова надати електрогенератори та інше обладнання.

Премʼєр-міністр Бельгії зазначив, що Україна демонструє, за що варто битися: демократію, відкрите суспільство, суспільство, де засуджують безглузде насилля.

"Ми, безумовно, помічаємо всі жорстокі дії росіян, помічаємо хоробрість ваших військових, вашого населення", – наголосив Де Кроо.

Він додав, що Україна тисне на росіян, примушує їх відводити війська. Росія у відповідь знищує українців, руйнючи інфраструктуру.

"Це може бути складна зима. Ми постачаємо багато речей вашим школам, лікарням. Ми обговорювали чимало питань, питання військової допомоги. Ми були однією з перших країн, яка надала військову допомогу, і будемо продовжувати це робити: пальне, кулемети, самохідні гармати", – пообіцяв він.

Зеленський запрошував Де Кроо відвідати Україну під час телефонної розмови у червні.

Нагадаємо, що сьогодні з візитом до української столиці також прибули премʼєр-міністри країн, які разом із Україною утворюють Люблінський трикутник – Польщі та Литви. Моравецький і Шимоніте зустрілися з українським колегою Денис Шмигалем.