Норвегія передає Україні черговий пакет військової допомоги

Норвегія відправляє до України новий пакет військової допомоги, який містить зимовий одяг, аптечки та одну САУ.

Про це повідомляє телеканал TV2.

У цьому пакеті до України відправляються близько 55 тис. перев'язувальних матеріалів та індивідуальних аптечок, 30 тис. польових пайків та 55 тис. одиниць зимового одягу.

"Загалом ми передаємо зимового одягу на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося доставити його якомога швидше. Холодна пора року наближається дуже швидко", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

В цьому ж вантажі до України відвантажили САУ М109 та 20 тис. запасних частин для М109.

Раніше повідомлялось, що уряд Норвегії надає близько 15,1 млн доларів (150 млн норвезьких крон) для Місії з військової допомоги ЄС для України (EUMAM Ukraine).