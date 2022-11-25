100 генераторів доставлять в Україну з Німеччини у найближчі два тижні

Міністерство допомоги розвитку Німеччини, у свою чергу, оголосило, що виділяє 12 мільйонів євро на енергозабезпечення.

Німецьке Агентство технічної допомоги передасть в Україну упродовж найближчих двох тижнів 100 електрогенераторів, повідомляє Spiegel.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина вже доставила 135 одиниць обладнання в нашу державу.

Загалом Агентство закупило генераторів на суму понад 13 мільйонів євро.

За інформацією німецького Міністерства внутрішніх справ, також найближчим часом Україні передадуть іще15 масляних обігрівачів, 20 пересувних акумуляторних сховищ та 38 житлових і санітарних контейнерів.

Міністерство допомоги розвитку Німеччини, у свою чергу, оголосило, що виділяє 12 мільйонів євро на енергозабезпечення українських міст та населених пунктів. Генератори для цього закупить Німецьке товариство міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, Франція направила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Прага передасть в Україну сотні генераторів та обігрівачів, а також медичне обладнання на 22 млн крон.