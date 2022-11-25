У Латвії презентували платформу для збору коштів для ЗСУ

Вчора, 24 листопада, відбулася презентація першого етапу реалізації зібраних пожертв за проєктом “Stopify”. На ці гроші було придбано обладнання для Збройних сил України.

Про це повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко.

Платформу “Stopify” для збору пожертв на допомогу українським військовим створили латвійські спеціалісти зі сфери комунікацій і реклами.

“Через загальнолатвійський благодійний фонд Ziedot.lv вже зібрано більше 38 тис. євро і на частину від цих коштів придбано у латвійського виробника два спеціальних тактичних квадроцикла, які були дооснащені спеціальними технічними модифікаціями для експлуатації їх у бойових умовах”, - розповів Міщенко.

Ця техніка незабаром вирушить в Україну для передачі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Із квадроциклами також відправляться розвідувальний БпЛА DJI Mavic 3, прилади нічного бачення, тепловізор, монокуляри, портативні зарядні станції EcoFlow, тактичні окуляри та рукавиці, каністри з пальним та вогнегасники.

Нагадаємо, Ризька міська рада в партнерстві з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv провела тендер з закупівлі 84-х електрогенераторів та 100 теплових гармат для Києва.