Джонсон оголосив у Британії збір коштів на медикаменти для України

"Слава Україні, британський народ на вашому боці, у це Різдво і завжди".

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про початок різдвяного збору коштів на медикаменти та обладнання, які передадуть українським лікарням. Він звернувся до співгромадян із проханням взяти участь у зборі коштів.

Про це повідомляє Sky News.

"Жоден бинт чи ліжко, які ви профінансуєте, не пропадуть даремно у найважчій роботі з відновлення прекрасної, хороброї України. Слава Україні, британський народ на вашому боці, у це Різдво і завжди", - заявив Джонсон.

Збір коштів він оголосив спільно з компанією Circle Health, яка є найбільшим незалежним постачальником медичних товарів до британських медустанов.

За даними видання, команда українських лікарів, яка працює у Circle Health, інформує компанію про головні потреби своїх колег на батьківщині.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph повідомило, що Джонсон розглядає можливість створення нової організації, яка буде займатися підтримкою України та відновленням зруйнованої війною економіки.