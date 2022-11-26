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Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині

Троє людей поранені.

Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині
Фото: Павло Кириленко

Російські війська 26 листопада вдарили з літака по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано під'їзд 5-поверхівки, троє цивільних людей отримали поранення.

Про це у Телеграм написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру – троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, "не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині". 

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що 25 листопада російські військові завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю медичної інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівки.

24 листопада росіяни завдали чергового ракетного удару по Донеччині. Цього разу постраждало місто Торецьк.

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