Поплічник Юри Єнакіївського створює нову ПВК для війни проти України

З 24 лютого Саркісян займається мародерством на окупованих територіях України.

Росія призначила "смотрящого" за в'язницями на всій території РФ і на тимчасово окупованих територіях, який створюватиме нову приватну військову компанію. Ним став кримінальний авторитет з Горлівки Армен Саркісян.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідники повідомляють, що Саркісян, який має прізвисько "Армен Горлівський", створюватиме нову ПВК, яка завербує "значну" кількість людей у в'язницях за обмежений період часу. Зразком для неї стане ПВК Вагнера.

Нова ПВК має посилити окупаційну армію та посилити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК. Спонсором виступить російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян.

Створення цієї структури — це спроба створити протидію фактичної монополії олігарха Євгена Пригожина у сфері російських ПВК.

Зазначимо, що Армен Саркісян (Армен Горлівський) – кримінальний авторитет із Горлівки. Близький до сім'ї президента-втікача Віктора Януковича і пов'язаний із ще одним карним злочинцем — Юрієм Іванющенком (Юра Єнакіївський). Знаходиться в українському розшуку як один із організаторів убивств на Майдані. Тіньовий "смотрящий" всього бізнесу в окупованій Горлівці. З 24 лютого займається мародерством та "віджиманням" бізнесів на окупованих територіях України.

Самвел Карапетян – прокремлівський бізнесмен вірменського походження. Власник пов'язаної з "Газпромом" компанії "Ташир холдинг", до якої також належить компанія "Електричні мережі Вірменії". Один із спонсорів російської агресії проти України.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнера" передав до Європарламенту кувалду з плямами бутафорської крові.

Також приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, оголосила про створення центрів "підготовки та управління народним ополченням" у Курській і Бєлгородській областях.