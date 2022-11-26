Зрадника затримали під час чергової передачі коригувальної інформації.

В Одесі затримали агента ФСБ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури, за даними слідства, чоловік, маючи антиукраїнську позицію та підтримуючи окупацію Одещини, фіксував та передавав інформацію щодо місць дислокації, переміщення підрозділів та військової техніки, а також місць розгортання і обладнання блокпостів для нанесення ракетних ударів і захоплення регіону.

"Зібрані фото- та відеоматеріали зрадник передавав співробітникам ФСБ РФ, бажаючи отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства при так званій "адміністрації РФ в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Зрадника затримали під час чергової передачі коригувальної інформації для ворога та вилучили приховану картку пам’яті у пачці з-під сигарет та мобільний телефон.

Як повідомили в УСБУ в Одеській області, агент ФСБ знімав на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони.

"Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу", - розповіли в управлінні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України провели багатоетапну спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора. зрадник планував передати росіянам флешку з даними про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та "Азову".