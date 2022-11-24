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Прокурора окружної прокуратури на Одещині викрито на одержанні хабара, - ОГ

Прокурор вимагав та одержав від громадянина 3 тис. доларів США.

Прокурора окружної прокуратури на Одещині викрито на одержанні хабара, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу генпрокурора прокурору однієї з окружних прокуратур міста Одеси повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, прокурор вимагав та одержав від громадянина 3 тис. доларів США. За ці кошти він пообіцяв висловити в судових дебатах пропозицію щодо обрання обвинуваченому у вчиненні грабежу покарання, не пов'язаного із позбавленням волі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці затримали його під час одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, прокурора на Запоріжжі викрили на одержанні хабара. Він одержав від фізичної особи-підприємця 2 тис. доларів США неправомірної вигоди.

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