Україна ініціює створення тимчасового офісу прокурора в одному з міст ЄС

Офіс працюватиме над уніфікацією доказів щодо злочину агресії проти України.

Україна ініціює створення тимчасового офісу прокурора (Interim Prosecutor’s Office) в одному з європейських міст.

Про це заявив Генеральний прокурор Андрій Костін на засіданні робочої групи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

“Ініціюємо створення Interim Prosecutor’s Office для напрацювання стратегії кримінального переслідування та уніфікації доказів щодо злочину агресії проти України. Він може працювати в одному з європейських міст за підтримки наших партнерів”, – наголосив Костін.

Генпрокурор також повідомив, що 1 грудня вперше відбудуться консультації всіх країн, які відкрили кримінальні провадження щодо злочину російської агресії на підставі універсальної юрисдикції, щоб скоординувати й об’єднати зусилля національних розслідувань.

У прокуратурі зазначили, що ухвалення резолюції стане сигналом у міжнародному засудженні злочинів, скоєних РФ у війні проти України та укріпити підґрунтя для створення спеціального міжнародного трибуналу.