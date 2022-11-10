Прокурора на Запоріжжі викрили на одержанні хабара, – ОГ

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито та повідомлено про підозру прокурора відділу однієї з окружних прокуратур Запорізької області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, прокурор одержав від фізичної особи-підприємця 2 тис. доларів США неправомірної вигоди за вирішення питання про повернення вилученого та арештованого автомобіля і закриття кримінального провадження за фактом незаконної порубки дерев у лісопосадках на території району", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Нагадаємо, СБУ затримала власного співробітника-шахрая за вимагання хабара. Зловмисник вимагав від приватного підприємця 150 тис. доларів за "вирішення питання", не маючи реального впливу на розслідування справи.