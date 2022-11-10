Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Прокурора на Запоріжжі викрили на одержанні хабара, – ОГ

Прокурор одержав від фізичної особи-підприємця 2 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Прокурора на Запоріжжі викрили на одержанні хабара, – ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито та повідомлено про підозру прокурора відділу однієї з окружних прокуратур Запорізької області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, прокурор одержав від фізичної особи-підприємця 2 тис. доларів США неправомірної вигоди за вирішення питання про повернення вилученого та арештованого автомобіля і закриття кримінального провадження за фактом незаконної порубки дерев у лісопосадках на території району", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Нагадаємо, СБУ затримала власного співробітника-шахрая за вимагання хабара. Зловмисник вимагав від приватного підприємця 150 тис. доларів за "вирішення питання", не маючи реального впливу на розслідування справи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також