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У столиці демонтують пам’ятники Щорсу і Ватутіну

Раніше Ватутіна й Щорса не було в переліку пам’ятників, які можуть демонтувати.

У столиці демонтують пам’ятники Щорсу і Ватутіну
Пам'ятник Ватутіну у Маріїнському парку
Фото: з відкритих джерел

У Києві демонтують пам'ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну в Маріїнському парку.

Про це повідомив у Facebook член Ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації Олесь Доній.

“Завершилося засідання експертної "комісії з дерусифікації" при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення – вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну”, – зазначив Доній.

Він додав, що пам'ятники демонтують “із виведенням із публічного простору і подальшою музеєфікацією”.

 

Нагадаємо, Музей історії Києва готовий взяти в колекцію знесені в процесі декомунізації та дерусифікації пам’ятники. 

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