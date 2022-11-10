У столиці демонтують пам’ятники Щорсу і Ватутіну

У Києві демонтують пам'ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну в Маріїнському парку.
Про це повідомив у Facebook член Ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації Олесь Доній.
“Завершилося засідання експертної "комісії з дерусифікації" при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення – вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну”, – зазначив Доній.
Він додав, що пам'ятники демонтують “із виведенням із публічного простору і подальшою музеєфікацією”.
Нагадаємо, Музей історії Києва готовий взяти в колекцію знесені в процесі декомунізації та дерусифікації пам’ятники.