Учора окупанти вбили десятьох українців

У середу, 9 листопада, через дії російських військових загинули 10 цивільних, поранення дістали 16 українців.

Про це повідомляють в Офісі президента з посиланням на дані військових адміністрацій.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 9 листопада:

Дніпропетровська область – 1 загиблий, 1 поранений;

Донецька область – 8 загиблих (у тому числі виявлено 5 вбитих раніше), 12 поранених;

Запорізька область – 1 поранений;

Миколаївська область – 2 поранених;

Харківська область – 1 поранений;

Херсонська область – 1 загиблий, 1 поранений.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.