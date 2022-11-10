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Інтенсивність ударів з повітря могла знизитись, бо росіяни накопичують запаси і готують масований удар, – Ігнат

Аби поповнити втрати крилатих ракет російські заводи працюють у три зміни. 

Інтенсивність ударів з повітря могла знизитись, бо росіяни накопичують запаси і готують масований удар, – Ігнат
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Цієї ночі росіяни не проводили атак із повітря. Однак дуже напруженим залишається східний напрямок.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі теж продовжують наші робити свою справу", – повідомив він.

Ігнат припустив, що росіяни знизили інтенсивність ударів безпілотниками і ракетами, бо побачили, що ефекту від поодиноких ударів не так багато. Ймовірно, окупанти зараз намагаються наростити запаси. 

"А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби", – зазначив він.

За його словами, аби поповнити втрати крилатих ракет російські заводи працюють у три зміни. 

"Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів рушити нашу критичну інфраструктуру", – наголосив він.

За даними ГУР Міноборони, Росія використала близько 80% своїх сучасник ракет. "Іскандерів" залишилося близько 120. Воєнна розвідка знає про плани Кремля купити іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх хочуть відправити повітрям до Криму, а звідти – морем до російських каспійських портів.

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