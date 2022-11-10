Виведення російських військ навряд чи є пасткою, аби заманити ЗСУ у виснажливий бій під Херсоном, – ISW

Виведення російських військ із західного берега Дніпра навряд чи є пасткою, аби заманити українські війська у виснажливу битву під Херсоном, як припускають деякі українські та західні джерела.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“ISW раніше спостерігав безліч ознак того, що російські сили, військові та економічні активи, а також окупаційні елементи неухильно відходять з західного берега річки Дніпро”, – йдеться у повідомленні.

Російські посадовці передбачали та готувалися до відведення у спосіб, який не сумісний з намаганням заманити в пастку українські війська.

“Російське командування, безумовно, спробує уповільнити наступ українських військ, щоб забезпечити впорядкований відхід, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому місті Херсоні, але ці бойові дії стануть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному стані”, – додають американські дослідники.