Кількість російських кораблів у Чорному морі зросла до 12

Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Водночас в його складі так і не з’явилось ракетоносіїв.

“Однак, загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними”, – йдеться у повідомленні.

В ОК закликали українців не нехтувати власною безпекою і бути пильними.

Нагадаємо, носії крилатих ракет окупантів перебувають у пунктах базування з 4 листопада.