Поліцейські знайшли та вилучили автомат у мешканця Харківської області

Також у чоловіка вилучили більше 100 патронів.

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Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції Харківської області під час проведення стабілізаційних заходів вилучили у 35-річного жителя с. Пришиб автоматичну зброю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Правоохоронці вилучили у чоловіка автомат Калашнікова-74 та 123 патрони калібру 5,45 мм”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що чоловік знайшов зброю у лісосмузі біля лінії розмежування та зберігав вдома.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, під час відпрацювання деокупованих територій поліцейські виявили протитанковий гранатомет у 57-річного мешканця с. Мосьпанове Харківської області.