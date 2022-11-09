А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни. Годувати ворога всіма деталями операцій Україна точно не буде - чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де ще. Коли буде наш результат, кожен це побачить.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні день почався дуже рано із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Детально розібрали ситуацію на передовій. Південь, схід... Дуже уважно – Донбас. Зараз на Донеччині найбільше протистояння, дуже важливе, там багато вирішується. Будь-які втрати там – це втрати й далі в країні. Тому стоїмо. Стоїмо міцно. Нічого не здаємо. Я дякую кожному нашому герою, який стримує ці страшні атаки окупантів. Постійні атаки. Південь. Потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком”, - розповів Зеленський.

Він додав, що потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить “жестів доброї волі”. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

“Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст. Але це буде результатом саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо.

І я хочу зараз іще раз і окремо попередити кожного у Москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде”, - наголосив президент України.

Володимир Зеленський додав що на Ставці також обговорили постачання й виробництво нашої зброї, ремонт техніки, посилення нашої протиповітряної й протиракетної оборони, яке триває, відновлення критичної інфраструктури, передусім енергетики, після російських терористичних ударів.

“Станом на цей вечір стабілізаційні обмеження постачання електрики є в 15 областях і місті Києві. Аварійних відключень немає. Всюди, де електрика відключена, це має відбуватися згідно з опублікованими графіками. Будь ласка, якщо відключення вашого будинку чи вулиці відбувається сьогодні не за графіком, повідомляйте місцевій владі і представникам енергокомпанії, яка вас обслуговує. Вони повинні виправити ситуацію і дотримуватися графіка”, - зауважив голова держави.

Сьогодні президент говорив з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте про відновлення нашої енергетики, захист українського неба. Окремо обговорили експортну зернову ініціативу, фундаментальну необхідність подовжити й розширити наш зерновий експорт. Домовилися ще тісніше співпрацювати для підтримки українських ініціатив в ООН.

“Завтра буде дуже активний переговорний день – заплановано багато контактів. Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті “Великої двадцятки” наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки”, - наголосив Зеленський.

Президент підписав черговий указ про нагородження 106 військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами.

“Сьогодні відзначаються День української писемності та мови і Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відбувся й диктант національної єдності. Я дякую всім, хто приєднався до написання диктанту, це важлива щорічна традиція.

І знаєте... Хочу привітати сьогодні не лише тих, хто навчає мови та літератури, працює у сфері культури та зберігає народне мистецтво. Я хочу привітати всіх наших людей. Україна вистояла. Україна захищає себе. І обов’язково захистить”, - пообіцяв Верховний головнокомандувач.

Зеленський підкреслив - це вже не питання – чи бути Україні та всьому українському. Україна є. Україна буде.

“А наші воріженьки згинуть – згинуть, як роса на сонці. Чи як російські переправи під ударами “Хаймарсів”, - підсумував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський утворив ще чотири військові адміністрації в Херсонській області. Утворено Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району, Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району, Каховську міську військову адміністрацію Каховського району, Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району.