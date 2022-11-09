Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів України, – Генштаб

Росіяни гатили по Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Сумській областях.

Протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ ввечері 259-ї доби героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;

– зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА; на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

– з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

– з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське; на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.

У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно – металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання.

За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 2 “Орлани”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив почати "відведення військ" з окупованого Херсона на лівий берег Дніпра.