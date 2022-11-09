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Зеленський утворив чотири військові адміністрації в Херсонській області

Це – Долматівська, Голопристанська, Каховська і Хрестівська адміністрації. 

Зеленський утворив чотири військові адміністрації в Херсонській області
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський утворив ще чотири військові адміністрації в Херсонській області. 

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента. Утворено Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району, Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району, Каховську міську військову адміністрацію Каховського району, Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району.

Ці території – тимчасово окуповані. 

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", – йдеться у документі.

До того президент утворював військові адміністрації в Херсонській області ще двома указами – вони були підписані в жовтні і вересні.

Сьогодні міністр оборони окупантів Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з Херсонської області на лівий берег Дніпра. Херсон – єдиний обласний центр, який росіянам вдалося окупувати з 24 лютого 2022 – розташовано на правому березі. 

Шойгу назвав відевдення "маневром військ". 

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