У Росії заявили, що готові до переговорів "з урахуванням реалій на поточний момент"

Росіяни нібито ніколи не відмовлялися від перемовин.

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною "з рахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент", - цитують Захарову мас-медіа.

Нагадаємо, Росія продовжує маніпулювати інформацією про перемовини. Ворог заявляє, що на готовність Києва до переговорів прямо впливає Захід, який постачає Україні зброю.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що для початку переговорів із Росією вона спершу має забрати свої війська з української території.