У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили в міжнародний розшук
Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили в міжнародний розшук
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу росіяни вбили дев'ятьох українців

Поранення отримали 24 людини. 

За минулу добу росіяни вбили дев'ятьох українців
Фото: Офіс президента

Упродовж минулої доби внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні загинули дев'ять мирних мешканців, 24 отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 8 листопада: 

  • Дніпропетровська область – 4 поранених;
  • Донецька область – 6 загиблих (у т.ч. виявлено 3 вбитих раніше), 11 поранених;
  • Запорізька область – 2 поранених;
  • Харківська область – 2 загиблих (підірвалися на міні), 4 поранених (у т.ч. 2 підірвалися на міні);
  • Херсонська область – 1 загиблий, 3 поранених.

Нагадаємо, протягом минулої доби Росія завдала семи ракетних та 32 авіаційних ударів, ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також