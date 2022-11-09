За минулу добу росіяни вбили дев'ятьох українців

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Упродовж минулої доби внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні загинули дев'ять мирних мешканців, 24 отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 8 листопада:

Дніпропетровська область – 4 поранених;

Донецька область – 6 загиблих (у т.ч. виявлено 3 вбитих раніше), 11 поранених;

Запорізька область – 2 поранених;

Харківська область – 2 загиблих (підірвалися на міні), 4 поранених (у т.ч. 2 підірвалися на міні);

Херсонська область – 1 загиблий, 3 поранених.

Нагадаємо, протягом минулої доби Росія завдала семи ракетних та 32 авіаційних ударів, ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.