У Донецькій області після пʼяти місяців відключення газ повернули 45 тисячам осель

У Донецькій області газ підключили до понад 45,4 тисяч осель, 18 підприємств і 131 котельні. Область була без газу через російські обстріли протягом пʼяти місяців.

Працівники Донецькоблгазу працювали над поверненням постачання попри постійні обстріли та небезпеку життю. Про це повідомив керівник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Загалом Донецькоблгазу надійшло 48,7 тис. заяв на підключення побутових споживачів, 287 заяв на підключення непобутових споживачів та 143 – на підключення котелень.

Донецькоблгаз задовольнив 93% заяв на підключення домогосподарств та 91,6% заяв на підключення котелень.

Доступ до газопостачання вже мають 42 міста та селища регіону, тривають роботи для повного підключення споживачів цих населених пунктів.

23 травня через пошкодження магістрального газопроводу та відсутності альтернативних джерел транспортування природного газу до Донецької області АТ "Донецькоблгаз" був змушений припинити розподіл природного газу своїм споживачам, крім мешканців Комарської ОТГ та Олександрівської ОТГ.

Станом на червень тільки дві громади мали газ. 21 жовтня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що централізоване опалення буде у 15 громадах, у 10 опалюватимуть обʼєкти критичної інфраструктури і облаштують центри обігріву. Донецька область має 46 громад – включно з розташованими на тимчасово окупованих територіях.