​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ

На початку тижня голова МЗС Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України.

Угорщина заявила міністрам фінансів країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Єврокомісія запропонує в середу надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива потребуватиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

На початку тижня міністр закордонних справ Петер Сійярто також заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступного року ЄС виділить Україні допомоги на 18 мільярдів євро.