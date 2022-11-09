Головне за ніч. Середа, 9 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожий удар дронами по Дніпропетровщині, радіодиктант національної єдності-2022, ескіз різдвяно-новорічної поштової марки.

Сьогодні, 9 листопада, відбудеться радіодиктант національної єдності–2022. Початок диктанту об 11:00.

“Метою радіодиктанту є не перевірка грамотності учасників всеукраїнського флешмобу, а об’єднання людей навколо України в усьому світі”, – йдеться у повідомленні osvita.ua.

Умови участі в радіодиктанті - в нашій новині.

Авторкою цьогорічного тексту є українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, його читатиме народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Текст диктанту оприлюднять 10 листопада. Аби ваш диктант перевірили фахівці, необхідно надіслати паперового листа за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 10 листопада на адресу [email protected] або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Організатори закликають робити фото та відео того, як ви пишете диктант чи готуєтеся до нього, та публікувати в соціальних мережах із гештегом #радіодиктант2022.

Графіки погодинних планових відключень сьогодні діятимуть по всій Україні. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Українцям пропонують слідкувати за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.

В Укренерго зазначили, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Росія завдала сімох ракетних та 32 авіаційних ударів, ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 9 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 780 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 77 950 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі російські війська масовано атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Четверо людей дістали поранення, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

П’ять баражуючих боєприпасів знищила ППО.

"У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі", – написав Резніченко.

По Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали Мирівська та Марганецька громади. Люди вціліли.

Українці обрали найкращий ескіз до поштової марки “З Різдвом Христовим та Новим роком!” 2022 року. Ним стала ілюстрація “Роз'єднані війною”, повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Автором марки-переможниці стала 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку.

“Глибину цього задуму, як і емоції самої авторки, рідне місто якої з початку війни НЕ обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожний”, – зазначив Смілянський.

Яким ескізам учасники голосування віддали друге і третє місця – в нашій новині.

Київраді пропонують не встановлювати новорічну ялинку у столиці під час воєнного стану через витрати на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж.

Про це стало відомо з інформації на сторінці петиції №11449 на сайті електронних петицій Київради.

“Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни”, – зазначила авторка петиції Наталія Попович. На її думку, виділені на ялинку кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи вимушеним переселенцям.

Авторка петиції пропонує перенести всі святкування, які потребують значного фінансування, на потім.

Наразі цю петицію підписали більше 6100 киян.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!