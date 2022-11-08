Графіки погодинних планових відключень 9 листопада діятимуть по всій Україні, - Укренерго

Завтра, 9 листопада, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
Українцям пропонують слідкувати за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.
В Укренерго зазначили, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.
Енергетики просять допомогти їм тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами: ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Як раніше повідомлялось,Укренерго прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів.