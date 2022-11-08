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США виділять гроші на підтримку вразливих верств населення в Україні взимку

Гроші призначені допомогти 75 тисячам домогосподарств.

США виділять гроші на підтримку вразливих верств населення в Україні взимку
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку вразливих верств населення в Україні взимку буде виділено 25 млн доларів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на представницю США при ООН Лінду Томас-Грінфілд. 

“Сьогодні я відвідала центр для переміщених осіб, який частково фінансують USAID, щоб переконатися, що в людей є їжа, прихисток, тепло цієї зими”. - розповіла Лінда Томас-Грінфілд. 

Вона уточнила, що ці кошти поширяться на планування та допомогу для близько 75 тис. господарств, які найбільше постраждали.

Томас-Грінфілд запевнила, що США не дадуть українцям замерзнути чи голодувати через брутальну, непотрібну, незаконну та нелюдську війну Росії.

Як раніше повідомлялось, Міжнародна рада досліджень і обмінів (IREX) за підтримки Держдепартаменту США декілька місяців надає критично важливе обладнання для підрозділів ДСНС. Загалом від американських партнерів для потреб ДСНС надійшло обладнання на більш ніж 800 тис. доларів.

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