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Зеленський зустрівся із послом США в ООН у Києві

Президент розповів про ситуацію на фронті та ракетному терорі Росії.

Зеленський зустрівся із послом США в ООН у Києві
Представниця в ООН Лінда Томас-Грінфілд
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із членом Кабінету президента США, постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд.

Про це повідомила пресслужба президента в Telegram.

"Розповів про ситуацію на фронті та ракетному терорі Росії. Цілеспрямованими атаками пошкоджено близько 40% наших об'єктів енергетичної інфраструктури. Тому першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною", - зазначив Зеленський.

Також повідомляється, що під час зустрічі порушувалися різні проблеми світової продовольчої безпеки.

За словами Зеленського, завдяки реалізації зернової ініціативи мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи мають продовольство. Україна і надалі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.

Томас-Грінфілд зі свого боку повторила, що США непохитні у підтримці України і готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Також вона пообіцяла продовжувати роботу в ООН щодо зміцнення міжнародної підтримки суверенітету України та закликати держави-члени захищати міжнародне право та Статут ООН.

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