СБУ повідомила про підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень Маріуполя

Він входить до найближчого оточення ватажка терористів - Пушиліна.

У ході слідчо-оперативних дій кіберфахівці СБУ викрили незаконну діяльність так званого "министра здравоохранения" терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що він входить до найближчого оточення ватажка терористів - Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "міністерську посаду".

"Серед основних завдань "чиновника" було поширення окупаційного режиму у медичній галузі на тимчасово окупованій території регіону", - інформує спецслужба.

Після початку повномасштабного вторгнення він також організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ "минздраву" більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.

За даними слідства, до незаконної діяльності "посадовець" залучив своїх підлеглих: керівників "юридичного відділу" та завідувачку "сектору громадської служби і кадрів" псевдоміністерства.

Наразі Служба безпеки ідентифікувала ворожих поплічників з фейкового відомства, задокументувала злочинні дії та встановила їх місця перебування.

Слідчі СБУ вже повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, ДБР завершило спецрозслідування стосовно голови одного з фейкових судів "ДНР". У 2014 році суддя свідомо підтримав терористичну групу псевдоутворення і сприяв утворенню окупаційної "судової влади".