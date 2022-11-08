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СБУ повідомила про підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень Маріуполя

Він входить до найближчого оточення ватажка терористів - Пушиліна.

СБУ повідомила про підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень Маріуполя
Фото: СБУ

У ході слідчо-оперативних дій кіберфахівці СБУ викрили незаконну діяльність так званого "министра здравоохранения" терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

 

Встановлено, що він входить до найближчого оточення ватажка терористів - Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "міністерську посаду".

 

"Серед основних завдань "чиновника" було поширення окупаційного режиму у медичній галузі на тимчасово окупованій території регіону", - інформує спецслужба.

 

Після початку повномасштабного вторгнення він також організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ "минздраву" більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.

 

За даними слідства, до незаконної діяльності "посадовець" залучив своїх підлеглих: керівників "юридичного відділу" та завідувачку "сектору громадської служби і кадрів" псевдоміністерства.

 

Наразі Служба безпеки ідентифікувала ворожих поплічників з фейкового відомства, задокументувала злочинні дії та встановила їх місця перебування.

 

Слідчі СБУ вже повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

 

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, ДБР завершило спецрозслідування стосовно голови одного з фейкових судів "ДНР". У 2014 році суддя свідомо підтримав терористичну групу псевдоутворення і сприяв утворенню окупаційної "судової влади".

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