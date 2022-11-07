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ДБР завершило спецрозслідування стосовно голови одного з фейкових судів "ДНР"

У 2014 році суддя свідомо підтримав терористичну групу "ДНР" і сприяв утворенню окупаційної "судової влади.

ДБР завершило спецрозслідування стосовно голови одного з фейкових судів "ДНР"
Олександр Попека
Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили спецрозслідування стосовно колишнього судді Тельманівського райсуду Донецької області Попеки, який зараз працює на окупантів, та направили до суду обвинувальний акт.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"У 2014 році, під час окупації населених пунктів Донецької області, суддя свідомо підтримав терористичну групу "ДНР" і сприяв утворенню та функціонуванню фейкової "судової влади" на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишній суддя очолює так званий "Новоазовский районный суд". Він продовжує виносити незаконні судові вироки щодо громадян України, веде антиукраїнську пропаганду, дає інтерв’ю пропагандистам із РФ.

Фото: Офіс генпрокурора

Колишній суддя Тельманівського райсуду Донецької області обвинувачується в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Санкція стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Донецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Вуглегірську Донецької області розстріляли так званого суддю "верховного суду ДНР" Олександра Нікуліна. Він у важкому стані. Саме цей "суддя" засудив до страти трьох іноземних військовополонених.

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