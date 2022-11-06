Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених

У Вуглегірську Донецької області розстріляли так званого суддю “верховного суду ДНР” Олександра Нікуліна.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

“У Вуглегірську невідомі "сили природи " розстріляли так званого “суддю верховного суду ДНР” Олександра Нікуліна. Він перебуває у тяжкому стані”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме цей “суддя” у червні цього року засудив до страти трьох іноземців, які потрапили в полон у Маріуполі.

“Ой як "невдобно получілось", засудив до страти героїв, а стратився сам”, – інформує Оперативний ЗСУ.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру “судді ДНР”, який засудив до смерті іноземних військовополонених, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ.