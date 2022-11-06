Зеленський зустрівся з радником Байдена з питань нацбезпеки і вручив йому орден князя Ярослава Мудрого
Зеленський зустрівся з радником Байдена з питань нацбезпеки і вручив йому орден князя Ярослава Мудрого
У Молдові затримані десятки представників проросійської партії “Шор”, - ЗМІ
У Молдові затримані десятки представників проросійської партії “Шор”, - ЗМІ
Після деокупації Старобільська ЗСУ зможуть вогнем контролювати всю Луганщину, – Гайдай
Після деокупації Старобільська ЗСУ зможуть вогнем контролювати всю Луганщину, – Гайдай
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, - Данілов відповів Симоньян
Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, - Данілов відповів Симоньян
Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе
Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе
Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба
Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба
ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
ГоловнаСуспільствоВійна

Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених

Олександр Нікулін у важкому стані.

Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Фото: Російські ЗМІ

У Вуглегірську Донецької області розстріляли так званого суддю “верховного суду ДНР” Олександра Нікуліна.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

“У Вуглегірську невідомі "сили природи " розстріляли так званого “суддю верховного суду ДНР” Олександра Нікуліна. Він перебуває у тяжкому стані”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме цей “суддя” у червні цього року засудив до страти трьох іноземців, які потрапили в полон у Маріуполі.

“Ой як "невдобно получілось", засудив до страти героїв, а стратився сам”, – інформує Оперативний ЗСУ.

 

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру “судді ДНР”, який засудив до смерті іноземних військовополонених, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також