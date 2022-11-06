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Укренерго: у Києві і семи областях введено графіки погодинних відключень електроенергії

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Укренерго: у Києві і семи областях введено графіки погодинних відключень електроенергії
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Сьогодні у столиці та семи областях введені в дію графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це НЕК “Укренерго” повідомляє у Facebook. 

“Сьогодні, 6 листопада, диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень”, – ідеться у дописі.

Наголошується, що впроваджені обмеження необхідні для зменшення навантаження на мережі, забезпечення сталого балансування енергосистеми та уникнення повторних аварій після ушкоджень, завданих ракетними обстрілами й атаками ворожих дронів.

 

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко не виключає можливості повного блекауту в столиці та закликає мешканців столиці підготувати необхідні запаси і продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

 

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