Укренерго: у Києві і семи областях введено графіки погодинних відключень електроенергії

Сьогодні у столиці та семи областях введені в дію графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це НЕК “Укренерго” повідомляє у Facebook.

“Сьогодні, 6 листопада, диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень”, – ідеться у дописі.

Наголошується, що впроваджені обмеження необхідні для зменшення навантаження на мережі, забезпечення сталого балансування енергосистеми та уникнення повторних аварій після ушкоджень, завданих ракетними обстрілами й атаками ворожих дронів.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко не виключає можливості повного блекауту в столиці та закликає мешканців столиці підготувати необхідні запаси і продумати можливість тимчасового переїзду за місто.