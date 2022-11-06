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​Учора росіяни вбили людину у Торецьку на Донеччині

Станом на сьогодні неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

​Учора росіяни вбили людину у Торецьку на Донеччині
Ілюстративне фото

За минулу добу, 5 листопада, російські військові вбили одного мирного жителя Донецької області і поранили трьох цивільних.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 5 листопада росіяни вбили одного цивільного на Донеччині – у Торецьку. Ще три людини в області отримали поранення”, – зазначив він.

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок збройної агресії окупантів загинули 1 164 жителі Донеччини, дістали поранення 2 543 людини.

 

Нагадаємо, 4 листопада через російські обстріли загинули троє цивільних в Донецькій області.

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