Головне за ніч. Неділя, 6 листопада

Шістнадцять відбитих атак противника на сході, ворожий удар по Запоріжжю, гуманітарна криза в Херсоні, ймовірність блекауту в столиці.

Сирени повітряної тривоги цієї ночі лунали переважно в східних і південних областях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що українські військові за добу відбили 16 російських атак. Окупанти наступали у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Учора російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 6 листопада – у нашій новині.

Вночі 6 листопада російська армія обстріляла Запоріжжя.

“Ворог продовжує нічний терор. Здійснено ракетний удар по обласному центру”, – повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Результатом нічного ракетного удару ворога стало руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства. Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці.

"За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто", - додав голова ОВА.

Збройні сили України ліквідували біля села Макіївка Сватівського району Луганської області батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Йдеться про сотні загиблих окупантів, їхня кількість може перевищувати 500 осіб.

Про це пише російське видання "Верстка" із посиланням на окупантів, які вижили, та їхніх родичів.

За словами Олексія Агафонова, командира батальйону мобілізованих, який проходив підготовку у військовій частині № 2079, їм пообіцяли, що військових привезуть в район Сватово, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони вступлять до лав “територіальної оборони”. Однак у ніч на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення, наказали окопуватися і утримувати лінію оборони.

“Нас викинули біля посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, “гради”, міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли. З 570 людей вціліло 29, ще 12 поранено, решта – все”, – розповів Агафонов.

Подробиці – в новині.

Росіяни навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу.

Людей виганяють з власного житла, на виселення дають три дні. “Тих, кого змусили погодитись на “евакуацію”, вивозять краденими українськими автобусами. Оскільки охочих майже немає, вони їдуть пусті, відповідно назад не повертаються. Ось така “евакуація” українського майна”, – повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Він додав, що про людей ніхто не думає, медикаментів і продовольства в Херсон окупанти не завозять і спеціально провокують гуманітарну кризу. “Мало того, залишають громади без спеціалізованої техніки на випадок надзвичайних ситуацій, немає, наприклад, швидких. Тобто в разі чого — нічим і нікому ні вилікувати, ні, скажімо, погасити полум’я”, – йдеться у його дописі.

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає можливості повного блекауту у місті та закликає мешканців столиці підготувати необхідні запаси і продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

“Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але будьмо відвертими: наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі щоб ми всі померли. І від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас… Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, щоб підготуватися”, – сказав очільник Києва.

Кличко закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі.

Мер нагадав, що у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте зазначив, що цього може виявитися недостатньо для тримільйонного міста.

Детальніше – в нашій новині.

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