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На Сумщині окупанти обстріляли 5 прикордонних громад

Попередньо жертв не було.

На Сумщині окупанти обстріляли 5 прикордонних громад
Фото: Дмитро Живицький

У Сумській області протягом суботи, 5 листопада під ворожим вогнем опинилися п'ять прикордонних громад

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Окупанти обстріляли Есманьську, Краснопільську, Миропільську, Середино-Будську та Шалигинську громади. 

Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів. Було 20 вибухів. Наслідки уточнюються. 

На околиці одного з прикордонних сіл Краснопільської громади армійці РФ з безпілотника скинули два вибухові пристрої типу ВОГ. Після 17:00 інше село цієї ж громади росіяни обстріляли з мінометів (7 «прильотів»). Без наслідків. 

Миропільську громаду протягом дня ворог двічі обстріляв. Спочатку близько 14:00 скинули 10 мін. Далі близько 17:00 росіяни випустили 17 снарядів із САУ по цьому ж селу. Через обстріли сталася пожежа – зайнялося господарче приміщення в місцевих мешканців. Ще кілька будівель зазнали пошкоджень. Люди не постраждали. 

У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл з території Росії. Від розривів 9 мін значних пошкоджень зазнали 4 будинки, зруйнована господарча споруда. 

Шалигинська громада зазнала двічі обстрілів протягом дня. Росіяни використовували по прикордонню стрілецьку зброю. Загалом було 37 кулеметних “черг” та 10 одиночних пострілів, без наслідків.

Нагадаємо, 4 листопада під російські обстріли потрапили чотири громади Сумщини, загалом випустили 70 снарядів і мін. 

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