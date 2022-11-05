На Сумщині окупанти обстріляли 5 прикордонних громад

У Сумській області протягом суботи, 5 листопада під ворожим вогнем опинилися п'ять прикордонних громад.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Окупанти обстріляли Есманьську, Краснопільську, Миропільську, Середино-Будську та Шалигинську громади.

Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів. Було 20 вибухів. Наслідки уточнюються.

На околиці одного з прикордонних сіл Краснопільської громади армійці РФ з безпілотника скинули два вибухові пристрої типу ВОГ. Після 17:00 інше село цієї ж громади росіяни обстріляли з мінометів (7 «прильотів»). Без наслідків.

Миропільську громаду протягом дня ворог двічі обстріляв. Спочатку близько 14:00 скинули 10 мін. Далі близько 17:00 росіяни випустили 17 снарядів із САУ по цьому ж селу. Через обстріли сталася пожежа – зайнялося господарче приміщення в місцевих мешканців. Ще кілька будівель зазнали пошкоджень. Люди не постраждали.

У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл з території Росії. Від розривів 9 мін значних пошкоджень зазнали 4 будинки, зруйнована господарча споруда.

Шалигинська громада зазнала двічі обстрілів протягом дня. Росіяни використовували по прикордонню стрілецьку зброю. Загалом було 37 кулеметних “черг” та 10 одиночних пострілів, без наслідків.

Нагадаємо, 4 листопада під російські обстріли потрапили чотири громади Сумщини, загалом випустили 70 снарядів і мін.