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Криптоволонтери розкритикували агентство Reuters за поширення роспропаганди

Московське бюро Reuters, зокрема, поширювало неправдиву чи спекулятивну інформацію про воєнні злочини РФ у Бучі і про продовольчу кризу, яку організувала Росія.

Криптоволонтери розкритикували агентство Reuters за поширення роспропаганди
Фото: Центр протидії дезінформації у Telegram

Міжнародне новинне агентство Reuters поширює російську пропаганду, заявили криптоволонтери Ukraine DAO

Вони зауважують, що керівництво московського бюро Reuters, що покриває також країни СНД, розповсюджує кремлівські наративи щодо війни в Україні. 

“Ще у 2020 році Reuters (з гордістю оголосили) про своє партнерство з російським ТАСС. Керівник бюро Reuters у Росії та СНД Гай Фолконбрідж дотримується відверто проросійської позиції та постійно цитує російські джерела, абсолютно нехтуючи фактами. Досить часто він відкрито проштовхує кремлівський наратив”, – йдеться у заяві.

Зокрема, як зазначають у Ukraine DAO, московське бюро Reuters поширювало неправдиву чи спекулятивну інформацію про воєнні злочини РФ у Бучі, про продовольчу кризу, яку організувала Росія, про те, як тема України нібито розколює британську політичну еліту і таке інше.

Нагадаємо, ЗМІ розкрили плани російської пропаганди створити канали комунікації для українців через російські ТГ-канали.

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