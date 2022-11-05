Криптоволонтери розкритикували агентство Reuters за поширення роспропаганди

Міжнародне новинне агентство Reuters поширює російську пропаганду, заявили криптоволонтери Ukraine DAO.
Вони зауважують, що керівництво московського бюро Reuters, що покриває також країни СНД, розповсюджує кремлівські наративи щодо війни в Україні.
“Ще у 2020 році Reuters (з гордістю оголосили) про своє партнерство з російським ТАСС. Керівник бюро Reuters у Росії та СНД Гай Фолконбрідж дотримується відверто проросійської позиції та постійно цитує російські джерела, абсолютно нехтуючи фактами. Досить часто він відкрито проштовхує кремлівський наратив”, – йдеться у заяві.
Зокрема, як зазначають у Ukraine DAO, московське бюро Reuters поширювало неправдиву чи спекулятивну інформацію про воєнні злочини РФ у Бучі, про продовольчу кризу, яку організувала Росія, про те, як тема України нібито розколює британську політичну еліту і таке інше.
Нагадаємо, ЗМІ розкрили плани російської пропаганди створити канали комунікації для українців через російські ТГ-канали.