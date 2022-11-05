Хлань – херсонцям, які залишаються у місті: обмежте переміщення, залишилось недовго
Хлань – херсонцям, які залишаються у місті: обмежте переміщення, залишилось недовго
Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"
Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"
Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша
Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
Арештували майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн, - СБУ
Арештували майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн, - СБУ
Довга дорога до суду: Нюрнберг, Руанда, Росія
Довга дорога до суду: Нюрнберг, Руанда, Росія
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
ГоловнаСуспільствоВійна

​Миколаївські нацгвардійці знищили черговий Shahed-136

У ніч із 4 на 5 листопада Сили оборони знищили шість ударних ворожих дронів на Миколаївщині.

​Миколаївські нацгвардійці знищили черговий Shahed-136

У ніч із 4 на 5 листопада на Миколаївщині Сили оборони знищили шість ударних ворожих дронів.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

"Спільними силами оборони України на Миколаївщині було знищено шість ударних ворожих дронів у ніч із 4 на 5 листопада. Один з них - вогневою групою миколаївських гвардійців", - йдеться в повідомленні.

Нашадаємо, раніше Сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю безпілотник Shahed-136.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також