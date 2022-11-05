У ніч із 4 на 5 листопада на Миколаївщині Сили оборони знищили шість ударних ворожих дронів.
Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.
"Спільними силами оборони України на Миколаївщині було знищено шість ударних ворожих дронів у ніч із 4 на 5 листопада. Один з них - вогневою групою миколаївських гвардійців", - йдеться в повідомленні.
Миколаївські гвардійці знищили черговий "SHAHED-136"— НГУ (@ng_ukraine) November 5, 2022
Спільними силами оборони України на Миколаївщині було знищено 6 ударних ворожих дронів у ніч із 4 на 5 листопада.
Один з них - вогневою групою миколаївських гвардійців. pic.twitter.com/0qxjYwo0HL
Нашадаємо, раніше Сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю безпілотник Shahed-136.