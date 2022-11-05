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На Луганщині росіяни йдуть в атаку по 10 разів за добу, - Гайдай

Кількість обстрілів за добу рахується на сотні.

На Луганщині росіяни йдуть в атаку по 10 разів за добу, - Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Росіяни по 10 разів на добу штурмують ділянки на фронті на Луганщині, найважчі зараз Кремінський та Сватівський напрямки.

Про це повідомляє у Facebook Луганська ОВА.

"На Луганщині дві найважчі ділянки – Кремінський та Сватівський напрямки, туди вже встигли підтягнути свіжомобілізованих росіян. Кількість обстрілів за добу рахується на сотні, упродовж кожної доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону ЗСУ", - повідомив керівник ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай додав, що Сєвєродонецьк, де влітку велися запеклі бої, ніхто не відновлює. У порожні квартири заселяють військових, а з домівок, де залишилося майно, окупанти вантажівками вивозять його у бік Луганська.

Нагадаємо, що нацгвардійці оприлюднили відео розгрому скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.

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