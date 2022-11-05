Нацгвардійці оприлюднили відео розгрому скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.

Про це у Facebook повідомила Нацгвардія.

Зазначається, що бійці 27-ї бригади НГУ виявили та завдали вогневого ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині. Внаслідок успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та окупантів, точна кількість яких невідома.

Нагадаємо, що у Донецькій області прикордонники знищили бліндаж із російськими військовими, скинувши на нього декілька мін.