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Нацгвардійці знищили п'ять танків росіян на Луганщині

Також влучним ударом знищено групу російських окупантів.

Нацгвардійці знищили п'ять танків росіян на Луганщині
Фото: Скрін з відео

Нацгвардійці оприлюднили відео розгрому скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.

Про це у Facebook повідомила Нацгвардія.

Зазначається, що бійці 27-ї бригади НГУ виявили та завдали вогневого ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині. Внаслідок успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та окупантів, точна кількість яких невідома.

Нагадаємо, що у Донецькій області прикордонники знищили бліндаж із російськими військовими, скинувши на нього декілька мін.

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