Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, - Данілов відповів Симоньян

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів російській пропагандистці Симоньян на її заяву про "приїзд до Києва у майбутньому".

Про це Данілов написав у Facebook.

"Симоньян, читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення в вашій хворій безумством макітрі. Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі. І ми дійсно заспіваємо пісню, присвячену вам, російські тварюки:

"Станеш ти про пекло Господа просити

Та не буде, враже, смерть твоя легкою

Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою".

Данілов висловив упевненість, що Російську Федерацію чекає розділення і руйнація. А щодо дня так званого "народного единства" секретар РНБО зазначив: все, що об’єднуватиме загарбників, це чорні целофанові пакети, в яких опиняться всі, хто зазіхає на українську землю.

Нагадаємо, що 4 листопада російська пропагандистка Маргарита Симоньян написала у соцмережах, що "настане день, коли росіяни знову приїдуть у гостинний, веселий, світлий Київ, а російські чоловіки звертатимуть шиї, заглядаючись на чорнобрових Оксан".

Також днями ЗМІ розкрили плани російської пропаганди створити канали комунікації для українців через російські ТГ-канали.