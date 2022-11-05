У Вуглегірську стріляли у "суддю" окупантів

Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

В окупованому Вуглегірську здійснили замах на суддю "верховного суду "ДНР".

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

"Потерпілий зазнав вогнепальних поранень. Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні "МВС ДНР".

Тим часом "очільник "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що замах скоєно на Олександра Нікуліна.

Зазначимо, що саме Нікулін виносив смертний вирок британцям Шону Піннеру та Ендрю Хіллу, а також марокканцеві Саадуну Брагімові, які на боці ЗСУ захищали Маріуполь. Потім засуджених вдалося обміняти.

Нікулін до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді.

Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала колаборантів, які проводять масові репресії у Запорізькій області.